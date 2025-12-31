بصفة "عاملات تنظيف".. الإطاحة بعصابة نسائية سرقت شقة في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بناءً على توجيهات قائد شرطة ، تم تشكيل فريق عمل مختص فور ورود إخبار عن وقوع حادث سرقة. وبعد جهود ميدانية ومتابعة دقيقة، تم تحديد مكان المتهمات وإلقاء القبض عليهن في إحدى المناطق السكنية".وأضاف البيان أن "المتهمات اعترفن صراحةً خلال التحقيق بانتحال صفة عاملات تنظيف للدخول إلى الشقة وتنفيذ عملية السرقة، كما ضبطت القوة الأمنية جزءاً من المبلغ المسروق بحوزتهن".وأكدت الوزارة "إيداع المتهمات التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن لتقديمهن إلى القضاء لينلن جزاءهن العادل".