من نصف مليون دولار الى اقل من الربع.. حصر "الطكَطاكَ" يخفض استيرادات العراق من الألعاب النارية 60%

أصبحت الألعاب النارية فعلا "مجرما" تدريجيًا، مع توجه الدولة لحصر السلاح المنتشر بيد المدنيين وتجريم الرمي العشوائي، لذلك ففضلا عن ان الألعاب الناري قد تتسبب بحرائق او ان اصواتها تؤدي الى فزع المواطنين ولاسيما المرضى وكبار السن، فهي أيضا قد تدخل القوات الأمنية المحلية بخدعة تجعلها لا تفرق بين ما اذا كانت هذه الأصوات العاب نارية ام اطلاق رصاص بأسلحة حقيقية.عمليات التضييق على الألعاب النارية باتت نتائجها واضحة بانخفاض استيراد للألعاب النارية، ففي السنوات الماضية كان العراق يستورد العابا نارية بحدود نصف مليون دولار سنويًا، لكن منذ 2022 وحتى الان بات الانخفاض واضحا، ففضلا عن المنع المحتمل بالمنافذ الحدودية، فالتجار لا يخاطرون باستيراد بضائع تتم مصادرتها فيما بعد من قبل القوات الأمنية.في 2018 و2019 تجاوزت استيرادات العراق من الألعاب النارية حاجز الـ500 الف دولار (نصف مليون دولار، وفي 2020 كانت المنافذ وعمليات التجارة مغلقة بسبب ، في 2021 كانت استيرادات العراق اكثر من 400 الف دولار من الألعاب النارية، وفي 2022 انخفضت الى 391 الف دولار وكان الاستيراد من والامارات.لكن في 2023 بلغت الاستيرادات 200 الف دولار فقط، وجميعها من الامريكية فقط، ولا توجد بيانات حديثة في عامي 2024 و2025.