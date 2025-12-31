المحكمة العسكرية تصدر قراراتها بحق المتورطين بحادثة معسكر التدريب في الناصرية

وأكدت المحكمة في بيان ورد لـ ، أن قراراتها جاءت على النحو التالي:-ناصر أحمد غنّام داودو الهيتي – آمر الكلية العسكرية لسنتينالحكم: حبس شديد وفق المادة 411/2 + الطرد من الخدمة-اللواء الركن عبد مسلم البيضاني – ضابط إدارة الكلية العسكرية الرابعةالحكم: حبس 6 أشهر- العميد – عميد الكلية العسكرية الرابعةالحكم: 3 سنوات حبس وفق 411/2 + الطرد من الخدمة-العقيد الركن نشوان كنعان الحاج حنطة – آمر فوجالحكم: 3 سنوات حبس وفق 411/2 + الطرد من الخدمة-العقيد حيدر عبد علي الرويشدي – ضابط استخبارات الكلية العسكرية الرابعةالحكم: 6 أشهر حبس-النقيب تموين – ضابط إعلام الكليةالحكم: حبس شديد 6 أشهر-الملازم عامر عبد علي الجنابي – ضابط إدارةالحكم: 6 أشهر حبس-ن/ظ أركانالحكم: 6 أشهر حبس