حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية

أصدرت ، اليوم الأربعاء، قرارها بالحبس والطرد من الخدمة بحق كل من وعميد الكلية العسكرية، بعد ثبوت تورطهما في قضية وفاة طلبة في معسكر التدريب بمدينة .



وقررت المحكمة طرد ناصر أحمد غنّام داودو الهيتي آمر الكلية العسكرية من الخدمة مع حبس شديد وفق المادة 411/2.



كما قررت المحكمة الحبس 3 سنوات حبس وفق 411/2 والطرد من الخدمة بحق عميد الكلية العسكرية الرابعة العميد .