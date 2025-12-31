توضيح رسمي بشأن حادث انفجار أسطوانة غاز شرقي بغداد

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الجهات المختصة شرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حادث وفاة مواطن يعمل ببيع (البالونات)، نتيجة انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها في عمله".وأضاف البيان أن "المعلومات الأولية تؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أخرى جراء الانفجار"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "توجيه فرقة من ضمن قاطع المسؤولية لمتابعة إجراءات السلامة وتأمين الموقع".