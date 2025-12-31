قاعدة عين الأسد خالية من قوات التحالف الدولي قريبا

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "بعد اتفاق مع دول على إنهاء مهام التحالف في أيلول 2024، وفقًا للإعلان المشترك، جرى العمل على تنفيذ ذلك في أيلول 2025 بإنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية في المرحلة الأولى في أيلول 2025"، موضحاً، أن "قواتنا المسلحة العراقية ستقوم بتسلّم مقر التحالف الدولي في بمحافظة بعد إنهاء المهام ومغادرة بعثة التحالف خلال الأيام المقبلة، مع مطلع عام 2026".وأضاف، أن "ذلك يأتي في ضوء إنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية، والعمل على توقيع مذكرات للتعاون الثنائي المشترك في المجال الأمني، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب عبر وتبادل الخبرات وإجراء التمارين المشتركة".وأشار إلى، أن "ما تقدم يُنهي فصلًا كبيرًا من مرحلة الحرب على عصابات داعش الإرهابية، التي استمرت 11 عامًا من التعاون والتنسيق لتحرير المحافظات من دنس الإرهاب، والذي هُزم على يد قواتنا المسلحة العراقية وبدعم من التحالف الدولي خلال المدة 2014–2017".وأكد، أن "الحكومة العراقية ستعمل على إكمال إنهاء مهام التحالف الدولي في بمرحلته الثانية في أيلول 2026، بما يخص "، مشيرًا إلى، أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية – الأميركية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، كما نعمل بالمسار نفسه مع المملكة المتحدة وحلف ودول ، وفي مقدمتها وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من ، في مجال بناء القدرات وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية، بما يسهم في تعزيز نظرية العراقي وحماية السيادة الوطنية، عبر برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتجهيز والتعليم العسكري، وتطوير قطاعات أسلحة ، ولا سيما ، وطيران الجيش، والدفاع الجوي، والأمن السيبراني، وسلاح البحرية العراقية، لحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط والموانئ العراقية".