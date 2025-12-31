خطة امنية داخل المدن العراقية مع حلول 2026

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "هناك سقوفاً زمنية محددة وضمن خطط معدة وفقاً للسياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، مع الجهد الكبير لتطبيق خطة أمن المناطق التي سيتم تطبيقها خلال عام 2026 وتسلم الملف الأمني في عموم محافظات ".وأضاف أن "الصلاحيات ستكون لامركزية، وتقع على عاتق مدير القسم في المنطقة الأمنية، وهو من يحرك قطعات وموارد الوزارة حسب الحاجة"، مشيرا الى أنه "سيتم إخلاء المدن من السلاح واعتبارها مدناً منزوعة السلاح تدريجياً وحسب الموقف".