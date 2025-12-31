جدار وأجهزة امنية.. ماذا يحصل على الحدود العراقية الإيرانية؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالصور من الموصل.. أجواء احتفالية بقدوم العام الجديد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جدار وأجهزة امنية.. ماذا يحصل على الحدود العراقية الإيرانية؟

أمن

2025-12-31 | 12:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جدار وأجهزة امنية.. ماذا يحصل على الحدود العراقية الإيرانية؟
547 شوهد

السومرية نيوز – محلي
كشف معارضون إيرانيون، ان النظام الإيراني يبني جدارا أمنيا في أراضي إقليم كردستان العراق بموازاة الحدود الإيرانية.

وقال القيادي في حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، خليل كاني سيناني في تصريح صحفي، إن "الحرس الثوري الإيراني يبني جدارا أمنيا حساسا على طول الحدود، يمتد من جبل كيله شين في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل الى منطقة كرميان جنوب محافظة السليمانية"، ويبلغ طول تلك المسافة حوالي 600 كيلومتر.
ووفق ضباط من قوات البيشمركة وآخرون من قوات حرس الحدود العراقية، تحدثوا أثناء إعداد التقرير، طلبوا إخفاء أسمائهم ورتبهم، لأنهم غير مخولين بالتصريح، فإن إيران بدأت منذ نهاية عام 2023 بنقل الجنود والآليات الى المنطقة الجبلية الحدودية بهدف البدء ببناء الجدار، بعد إغلاق مقرات قوى المعارضة الكردية الإيرانية في المناطق الحدودية ونزع سلاحها ونقلها إلى داخل مدن الإقليم وفق الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران.
وقالوا إن "الجدار الذي يقترب من الإنجاز في بعض مناطق الحدود مزود بأجهزة إنذار".
وحسب كاني سيناني، فإن النظام الإيراني يعتبر إقليم كردستان تهديدا أمنيا دائما، والجدار مؤشر على خوفه من الأحزاب الكردية المعارضة.
وتشير معلومات من فريق منظمة صناع السلم المجتمعي (CPT) الدولية في إقليم كردستان، التي ترصد التحركات والانتهاكات على الحدود بين كردستان العراق وإيران، الى أن "الحرس الثوري بدأ مع انتهاء حرب الاثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل، ببناء الجدار الممتد من الحدود الإيرانية مع محافظة أربيل وصولا الى إدارة كرميان، بعمق كيلومترين داخل أراضي كردستان العراق".
وبحسب المنظمة "يبلغ ارتفاع الجدار ثلاثة أمتار، ويتضمن أجهزة إنذار أمني متطورة على طوله، واكتمل بناء جزء منه في حدود منطقة سيران بن وخلف قريتي بَهي وشيواجويزان وصولاً إلى قرية مَران على حدود قضاء بينجون مع كردستان إيران، وأنهي العمل في جزء آخر منه في منطقة بشدر".
أما القيادي المعارض خليل كاني سيناني فيؤكد أن "الحرس الثوري أنشأ بالفعل قواعد عسكرية ضمن سلسلة جبال قنديل، داخل العراق، وجميع هذه القواعد مزودة بصواريخ وطائرات مسيرة".
ويقول إن "الحرس نقل خلال الأشهر الماضية، المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة وأسلحة ثقيلة إلى القواعد الإيرانية على الحدود استعدادا لجولة حرب جديدة".
ويقدر فريق صناع السلم المجتمعي أن "القواعد العسكرية الإيرانية داخل أراضي كردستان العراق وصلت الى نحو 151 قاعدة"، معتبرة "الجدار والقواعد العسكرية تهديدا للمدنيين القاطنين على طول الحدود وسببا من أسباب هجرتهم قراهم ومزارعهم".


>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Play
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
Play
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Play
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Play
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
Play
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Play
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26

اخترنا لك
مصدر أمني: لا توجد قطوعات في شوارع بغداد
13:25 | 2025-12-31
خطة امنية داخل المدن العراقية مع حلول 2026
11:59 | 2025-12-31
قاعدة عين الأسد خالية من قوات التحالف الدولي قريبا
10:43 | 2025-12-31
توضيح رسمي بشأن حادث انفجار أسطوانة غاز شرقي بغداد
08:13 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
المحكمة العسكرية تصدر قراراتها بحق المتورطين بحادثة معسكر التدريب في الناصرية
06:30 | 2025-12-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.