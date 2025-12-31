مصدر أمني: لا توجد قطوعات في شوارع بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بعدم وجود قطوعات في شوارع بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي قطع للطرقات وجميع الشوارع سالكة".

وأضاف المصدر "هناك زخم مروري في والمنصور وشارع في ".

وتشهد مناطق عدة من بغداد احتفالات بقدوم العام الجديد، وسط اجراءات أمنية لتنظيم هذه الاحتفالات.