القبض على التيكتوكر حسام عناد (حسحس) بتهم غسيل أموال

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز انه، "تم القبض على المدعو حسام عناد، الملقب (حسحس)، على خلفية إجراءات قانونية أُخذت بحقه في البداية تتعلق بقضايا المحتوى الهابط، وخلال مجريات التحقيق والمتابعة تبين تورطه في عمليات غسيل أموال".وتابع: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وفق أوامر قضائية صادرة من الجهات المختصة".