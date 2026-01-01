تكليف قائد جديد لشرطة بابل

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتكليف قائد جديد لشرطة .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم نقل قائد شرطة اللواء علي الى منصب التسجيل الجنائي".

وأضاف المصدر "تم تكليف الزركاني بديلاً عنه".