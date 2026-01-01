إصابة ضابط بعد خلاف على أرض زراعية في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة ضابط بعد خلاف على أرض زراعية جنوبي .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "خلاف بين نسابة احدهم ضابط على ارض زراعية تطورت الى استخدام احدهم سلاح خفيف نوع مسدس ضمن منطقة البوعيثة في الدورة".

وأضاف المصدر أن "هذا الامر اسفر عن اصابة ضابط برتبة رائد منسوب الى الجيش"، مشيرا الى أنه "تم نقله الى مستشفى قريب".