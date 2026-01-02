الفياض: تضحيات الحشد الشعبي أعادت للعراق هويته ورسّخت أمنه بعد 2014

وقال الفياض، في كلمة له خلال احياء ذكرى اغتيال نائب رئيس وقائد الايراني ورفاقهما، إن "دماء القادة الشهداء جسّدت أسمى مواثيق التضحية والإيمان، مبينًا أن كان عام 2014 يغرق في التشرذم والطائفية، إلا أن للحشد الشعبي الدور الحاسم في تحرير الوطن واستعادة هويته".وأضاف أن أمن أبناء المناطق المحررة واستقرارها تحققا بفضل تضحيات الحشد ووفائه للعراق، مؤكدًا أن ليس جهة طائفية، بل جسدٌ مقدس كان سببًا في بقاء .وأشار الفياض إلى أن هذا الجمع الكبير يعكس وفاء “أمة الحشد” لقادتها وقيمهم النبيلة، لافتًا إلى أن الحشد يوجّه رسالة واضحة للدولة والحكومة مفادها أنه الأحرص على بقاء الدولة وحمايتها، وقد بذل أعز ما يملك في سبيل ذلك، وعلى رأسهم القادة الشهيدان.وشدد على أن التضحيات أثبتت أن الحشد قوة مركزية في منظومة ، مبينًا أن تهاون النفوس عام 2014 أبرز أهمية فتوى المرجعية الدينية ودورها الحاسم في حماية العراق.وختم الفياض بالتأكيد على مع المرجعية الرشيدة بالبقاء أوفياء لحماية المقدسات والدفاع عن الوطن، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تفرض مسؤولية كبرى في حفظ مبادئ الشهداء وصون أمن العراق.