الداخلية توضح إجراءات فحص وتسجيل الأسلحة والمدد الزمنية لإنجاز المعاملات

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس للقناة الرسمية وتابعته : إن "عملية الفحص والتسجيل وإعادة السلاح إلى حائزه تستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، يمنح المواطن وصلاً بالاستلام"، مبيناً، أن "من حق المواطن الحصول على هوية حيازة سلاح نافذة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".وأضاف البهادلي، أن " لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تتابع عمل أكثر من 700 مركز تسجيل في عموم ، فضلاً عن المراكز والمكاتب والعربات الجوالة"، مشيراً إلى، أن "أي تأخير قد يواجهه المواطن في إنجاز المعاملة هو تأخير فني بحت وليس مقصوداً، ويرتبط بضرورات التدقيق الجنائي أو وجود مواصفات مطابقة لأسلحة أخرى أو تكرار في الأرقام، مما يتطلب دقة في الفحص".وبشأن الإجراءات المتبعة في حال تأخر إنجاز الملفات، أوضح المتحدث باسم الداخلية أن "الوزارة حددت اتجاهين: الأول سيتم إتاحته ابتداءً من العام الحالي عبر تطبيق (عين العراق) من خلال رابط الكتروني يسمح للمواطن بالاستفسار عن حركة سير المعاملة ومراحل تدقيق السلاح وموعد صدور الإجازة"، لافتاً إلى، أن "الاتجاه الثاني يتيح للمواطن مراجعة أقرب مركز سجل فيه سلاحه للاستفسار عن أسباب التأخير ومرحلة المطابقة الجنائية والفحص والترميز والأرشفة قبل إدخال البيانات في للأسلحة".