هيئة الحشد ترصد "مشاهد مفبركة": شارع المطار لم يقطع

وذكر بيان للهيئة، انه "تم رصد قيام بعض الأشخاص المشبوهين بتصوير مشاهد تمثيلية ومفبركة توحي بقطع طريق المطار، تزامنًا مع إحياء الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قادة النصر. وقد جرى إرسال هذه المقاطع بشكل متعمد إلى بعض وسائل الإعلام بهدف التشويش على التجمع الجماهيري الكبير لإحياء ليلة المطار".واكدت أنه "لم يتم قطع طريق المطار مطلقًا، رغم الزخم المروري، حيث سارت الأمور بانسيابية عالية وتنظيم مميز"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمهنية، مع التأكيد على أن الجهات المختصة ستقوم بملاحقة المتورطين قانونيًا".