ساعات فجر صعبة على ميسان: رصاص وقاذفات وطرق ممنوعة.. والنار تصل مكتب رئيس مجلس المحافظة

وعلى خلفية اغتيال أحد قيادات سرايا السلام حسين العلاق في ، شهدت المحافظة حالة توتر كبيرة بين عدد من المسلحين استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والقاذفات، كما تم حرق عدد من المقرات بينها مصطفى دعير، وفق مصادر محلية.واظهر مقطع فيديو مواطنا وهو يشكو من عدم تمكنه من العبور للوصول الى منزله بسبب قطع الشوارع والجسور الرئيسية في من قبل القوات الأمنية.