بعد احداث ميسان.. الشيخ الخزعلي يعلن البراءة من المتورطين بتهديد السلم الأهلي
أمن
2026-01-03 | 07:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
847 شوهد
دعا الأمين العام لحركة
عصائب أهل
الحق، الشيخ
قيس الخزعلي
، اليوم السبت، القوات الأمنيّة إلى القيام بواجبها بحزمٍ في مكافحة الخارجينَ على القانون، معلناً في الوقت نفسه البراءة من المتورطين بتهديد السلم
الأهلي
.
وقال الشيخ الخزعلي في بيان، "منذُ فترةٍ طويلةٍ ومحاولاتُ إيقاع الفتنةِ بين أبناءِ المُحافظة الواحدةِ مُستمرةً، واستطعنا بفضلِ الله من تجاوز أحداثٍ أليمةٍ كان ذُروتها في اغتيال الشهيد القائد
وسام العلياوي
وأخيه بطريقةٍ وحشيةٍ ومن ثَم اغتيال أخيهم الثالث".
وأضاف "لكنَّنا قرّرنا وما زلنا باللجوء إلى القانون في حل هذه القضايا، لكي لا يستغلها المُتصيدون بالماء العَكر في إحداثِ الفتنة. لذلك نُؤكّدُ على الجميع باللجوء إلى القانون في كلِّ حدثٍ، ونُهيب بقواتنا الأمنيّة القيام بواجبها بحزمٍ ودقة في مكافحة المُجرمينَ والخارجينَ على القانون".
وأتم: "مِن ناحيتِنا نُعلنُ براءتنا مِن كلِّ من يتورط في أيِّ فعلٍ يُهدد السِلمَ الأهليَّ ويُعرضُ حياة الناس إلى الخطر".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، ان الاستهتار وصل بالمليشيات الوقحة الى إراقة دماء العراقيين في
ميسان
، فيما وجه بمنع أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط.
وقال
السيد الصدر
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الاستهتار وصل بالمليشيات الوقحة بعد انبطاحها الى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع ولا أي حرمة ولا سيما في
محافظة ميسان
العزيزة"، مبينا ان "على القانون اخذ مجراه الحقيقي في كشف الجناة وإيقاف نزف الدم".
وأضاف ان "على المؤمنين والصالحين عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون من ترقيع صورتهم امام اتباعهم فضلا عن غيرهم فضلاً عن غيرهم"، موجها بـ"منع أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط .. وإلا فقد أعنتموهم على فسادهم وفتنتهم ".
وتابع "كما لا ينبغي التشبه بأفعالهم الدنيئة مهما كادوا أو يكيدون .. فانهم يكيدون كيداً ويكيد الله تعالى لهم كيداً .. فاصبروا ان الله مع الصابرين، فما أيامهم إلا عدد وما جمعهم إلا بدد".
وكانت قد شهدت مدينة
العمارة
،
مركز محافظة ميسان
، فجر السبت، أجواء مشحونة وتوتراً أمنياً، إثر اغتيال القيادي في "سرايا السلام"، حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج".
وبعد ذلك، اقدم عناصر من سرايا السلام، على حرق
مكتب رئيس
مجلس محافظة ميسان
مصطفى دعير، ثم فرضت قوات الأمن حظرًا للتجوال في العمارة، وقطعت بعض الطرق الرئيسة للسيطرة على الوضع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
