الداخلية تحقق بمقتل "الدعلج" في ميسان

وذكر بيان للوزارة، ان " وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات مقتل أحد المواطنين في ".وشدد الشمري، على "أهمية إنفاذ القانون والوصول إلى الجناة بأسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وكانت قد شهدت مدينة ، ، فجر السبت، أجواء مشحونة وتوتراً أمنياً، إثر اغتيال القيادي في "سرايا السلام"، حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج".وبعد ذلك، اقدم عناصر من سرايا السلام، على حرق مصطفى دعير، ثم فرضت قوات الأمن حظرًا للتجوال في العمارة، وقطعت بعض الطرق الرئيسة للسيطرة على الوضع.وتعليقاً على هذه الأحداث، أكد زعيم ، ان الاستهتار وصل بالمليشيات الوقحة الى إراقة دماء العراقيين في ، فيما وجه بمنع أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط.وقال في بيان ورد لـ ، ان "الاستهتار وصل بالمليشيات الوقحة بعد انبطاحها الى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع ولا أي حرمة ولا سيما في محافظة ميسان العزيزة"، مبينا ان "على القانون اخذ مجراه الحقيقي في كشف الجناة وإيقاف نزف الدم".وأضاف ان "على المؤمنين والصالحين عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون من ترقيع صورتهم امام اتباعهم فضلا عن غيرهم فضلاً عن غيرهم"، موجها بـ"منع أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط .. وإلا فقد أعنتموهم على فسادهم وفتنتهم ".وتابع "كما لا ينبغي التشبه بأفعالهم الدنيئة مهما كادوا أو يكيدون .. فانهم يكيدون كيداً ويكيد الله تعالى لهم كيداً .. فاصبروا ان الله مع الصابرين، فما أيامهم إلا عدد وما جمعهم إلا بدد".من جهته، دعا الأمين العام لحركة الحق، الشيخ ، اليوم السبت، القوات الأمنيّة إلى القيام بواجبها بحزمٍ في مكافحة الخارجينَ على القانون، معلناً في الوقت نفسه البراءة من المتورطين بتهديد السلم .وقال الشيخ الخزعلي في بيان، "منذُ فترةٍ طويلةٍ ومحاولاتُ إيقاع الفتنةِ بين أبناءِ المُحافظة الواحدةِ مُستمرةً، واستطعنا بفضلِ الله من تجاوز أحداثٍ أليمةٍ كان ذُروتها في اغتيال الشهيد القائد وسام العلياوي وأخيه بطريقةٍ وحشيةٍ ومن ثَم اغتيال أخيهم الثالث".وأضاف "لكنَّنا قرّرنا وما زلنا باللجوء إلى القانون في حل هذه القضايا، لكي لا يستغلها المُتصيدون بالماء العَكر في إحداثِ الفتنة. لذلك نُؤكّدُ على الجميع باللجوء إلى القانون في كلِّ حدثٍ، ونُهيب بقواتنا الأمنيّة القيام بواجبها بحزمٍ ودقة في مكافحة المُجرمينَ والخارجينَ على القانون".وأتم: "مِن ناحيتِنا نُعلنُ براءتنا مِن كلِّ من يتورط في أيِّ فعلٍ يُهدد السِلمَ الأهليَّ ويُعرضُ حياة الناس إلى الخطر".