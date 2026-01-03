بين الحرمين في كربلاء.. شرطي يعيد صكين بنصف مليار لصاحبها

وقالت القيادة في بيان "في موقف مشرّف يعكس القيم الأخلاقية والانضباط العالي، عثر أحد منتسبي شرطة العقود الجدد في مديرية شرطة حماية المرقدين الشريفين ضمن على مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي، إضافة إلى صكّين ماليين بقيمة (400,000,000) أربعمائة مليون دينار عراقي وقطعة ذهبية مع مستمسكات رسمية".وأضاف البيان، انه "جرى التعامل مع الأمانة بكل مهنية ومسؤولية، حيث تم البحث عن صاحبها وتسليمها كاملة وفق السياقات القانونية المعتمدة، في صورة تؤكد حرص منتسبي المديرية على حفظ الأمانة وصون حقوق المواطنين، وتجسّد المبادئ العسكرية والمهنية الأصيلة".