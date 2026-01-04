ارتفاع اصابات "وجبة الريزو".. الصحة تعلن تسجيل 100 حالة تسمم شرق الانبار

وقال المتحدث باسم الوزارة في ايضاح ورد للسومرية نيوز، ان "مؤسسات استقبلت يوم امس 100 حالة تسمم لاطفال توزعوا على 3 مستشفيات".واوضح ان "83 حالة دخلوا الى طوارئ مستشفى ، و9 حالات في طوارئ مستشفى ، و6 حالات في طوارئ ".واضاف ان "معظم الحالات تحسنت وغادرت المستشفيات، ولا تزال بعض الحالات راقدة"، مبينا انه "تم اخذ عينات لاجراء فحص السموم وبانتظار النتائج وكذلك تم ارسال فرق التحري الوبائي".ومساء امس اكد مصدر امني تسجيل حالات تسمم بوجبات ريزو قام رجل وامرأة بتوزيعها في منطقة .