حريق في الكاظمية.. والدفاع المدني تسيطر على النيران

نيوز-امن



افاد مصدر امني اليوم الاحد، باندلاع حريق في معمل ومخزن للبلاستيك في شمال ، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده.





وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل معمل ومخزن للمواد البلاستيكية ضمن الحي الصناعي في ".



