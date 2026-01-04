الصفحة الرئيسية
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
المزيد
الكرخ.. سرقة 100 مليون دينار من منزل واشخاص يضربون منزل امرأة بـ"مولوتوف"
أمن
2026-01-04 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
523 شوهد
السومرية
نيوز-امن
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتسجيل حادثة سرقة 100 مليون دينار من منزل في حي الاعلام بجانب
الكرخ
، فيما تم اعتقال متهمين اثنين اقدما على رمي "قناني مولتوف" على منزل امرأة في منطقة الجعيفر.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اشخاصا مجهولين اقدموا على الدخول الى احد الدور ضمن منطقة حي الاعلام بجانب
الكرخ
، وقاموا بسرقة مبلغ
مالي
يقدر بـ ١٠٠ مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".
وأضاف ان "الدار كان خاليا من ساكنيه وعند عودة صاحب الدار تفاجأ بوجود الابواب مفتوحة وحدوث السرقة".
وفي حادث منفصل، اكد المصدر اعتقال قوة امنية شخصين اثنين اقدما على رمي قناني بلاستيكية بداخلها مادة النفط (مولوتوف) على دار امرأة ضمن منطقة الجعيفر في جانب الكرخ دون ان تشتعل ولم يتم تسجيل إصابات بشرية، وتم ايداعهم التوقيف اجراء اصولي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مسودة قانون لتخفيض غرامة "تقسيم المنازل" من 5 ملايين دينار الى نصف مليون فقط
01:53 | 2025-11-06
إصابة مواطنين بانفجار "مولوتوف" استهدف منزلاً شمالي بغداد
14:43 | 2025-11-01
سرقة منزل لاعب عالمي أثناء مشاركته في مباراة فريقه
02:35 | 2025-11-01
تفاصيل القروض السكنية.. تصل الى 100 مليون دينار
00:39 | 2025-11-25
مولتوف
الكرخ
سرقة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
مولوتوف
هولين
ليون
ناني
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
محليات
30.52%
02:38 | 2026-01-03
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
02:38 | 2026-01-03
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
محليات
29.1%
10:17 | 2026-01-02
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
10:17 | 2026-01-02
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
اقتصاد
24.2%
08:51 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
08:51 | 2026-01-03
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
اقتصاد
16.17%
02:36 | 2026-01-04
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
02:36 | 2026-01-04
من ايران ودول اخرى.. نصف مليون شخص شاركوا بمسيرة "ذكرى استشهاد سليماني" في مقبرة كرمان
05:07 | 2026-01-04
السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الانبار ضبط بحوزته "ربع مليون حبة"
04:43 | 2026-01-04
تنويه رسمي بشأن تحليق طائرات في سماء العاصمة بغداد
04:00 | 2026-01-04
هرب بها اثناء "التراي".. اعتقال شخص سرق عجلة اثناء التفاوض على شرائها في بغداد
02:53 | 2026-01-04
الدفاع المدني يقتحم حريقا بـ15 فرقة ويطفئ مخزنين وينقذ 8 أخرى في الكاظمية
02:00 | 2026-01-04
حريق في الكاظمية.. والدفاع المدني تسيطر على النيران
00:52 | 2026-01-04
