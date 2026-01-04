وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اشخاصا مجهولين اقدموا على الدخول الى احد الدور ضمن منطقة حي الاعلام بجانب ، وقاموا بسرقة مبلغ يقدر بـ ١٠٠ مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".وأضاف ان "الدار كان خاليا من ساكنيه وعند عودة صاحب الدار تفاجأ بوجود الابواب مفتوحة وحدوث السرقة".وفي حادث منفصل، اكد المصدر اعتقال قوة امنية شخصين اثنين اقدما على رمي قناني بلاستيكية بداخلها مادة النفط (مولوتوف) على دار امرأة ضمن منطقة الجعيفر في جانب الكرخ دون ان تشتعل ولم يتم تسجيل إصابات بشرية، وتم ايداعهم التوقيف اجراء اصولي".