هرب بها اثناء "التراي".. اعتقال شخص سرق عجلة اثناء التفاوض على شرائها في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز إجرام الزهور من كشف حادث سرقة عجلة تعود لأحد المواطنين، بعد ورود معلومات عن قيام شخص مجهول بسرقتها أثناء عرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت انه "تبين أن المتهم تواصل مع صاحب العجلة بحجة شرائها، وجرى الاتفاق على اللقاء، وخلال قيامه بفحص العجلة استغل الموقف وقام بالاستيلاء عليها والفرار بها إلى جهة مجهولة".وأوضحت انه "وعلى الفور باشرت المفارز بإجراءات التحري وجمع المعلومات، حيث تم التوصل إلى هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وخلال التحقيق اعترف بارتكابه عملية السرقة، وبدلالة المتهم ضبطت العجلة المسروقة في إحدى مناطق العاصمة، وتم إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".