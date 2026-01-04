تنويه رسمي بشأن تحليق طائرات في سماء العاصمة بغداد

وذكرت الوزارة في بيان، أن "طائرات وقيادة طيران الجيش ستقوم، اليوم الأحد الموافق 4 كانون الثاني 2026، بالتحليق فوق سماء بالعاصمة ".وأوضح البيان أن "التحليق سيكون بارتفاعات منخفضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً؛ وذلك لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الخامسة بعد المئة (105) لتأسيس الجيش العراقي، مما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات".