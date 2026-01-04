السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الانبار ضبط بحوزته "ربع مليون حبة"

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضاف انه "ضبط بحوزة المدان 200 ألف حبة من نوع الامفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".