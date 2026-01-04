من ايران ودول اخرى.. نصف مليون شخص شاركوا بمسيرة "ذكرى استشهاد سليماني" في مقبرة كرمان

ونقلت وكالة انباء فارس عن "مقر الاحتفال بالذكرى السنوية للشهيد الفريق "، إن "عدد الحجاج في الذكرى السادسة لشهيد قد تجاوز 500 ألف حاج حتى الآن".وأضافت ان "الحضور رفيع المستوى، وشارك ما يقرب من 500 ألف حاج من جميع أنحاء ومختلف دول العالم في مسيرة "درب الشهداء" إلى مقبرة الشهداء في ، تكريماً لذكرى هذا القائد الإسلامي ".وأشارت الى ان "الحفل أقيم في جو من الأمن والهدوء، ووفقاً للمنظمين، فقد زاد عدد الحجاج بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".وشارك عدد من العراقيين في مراسم تأبين سليماني في ، فيما اقام محفلا مركزيا وفعاليات أخرى عند لاحياء الذكرى السادسة لشهادة "قادة النصر".