بأسلوب "البالونات".. قوات الحدود تحبط تهريب ربع مليون حبة مخدرة غربي الأنبار

وذكرت القيادة في بيان، أنها أحبطت محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات هوائية على الشريط الحدودي العراقي الدولي غربي ؛ إذ تمكنت مفارز الفوجين الأول والثالث في السادس، وفي عمليتين منفصلتين، من رصد بالونين هوائيين عبر الكاميرات الحرارية والتعامل معهما وإسقاطهما.وأوضح البيان أن البالونين كانا يحملان 37 كغم و9 كغم، بمجموع 262 ألف حبة مخدرة.