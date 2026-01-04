القبض على صاحب شركة عمالة وامرأة اعتدوا على عاملة أجنبية في الكرادة

وأفاد مصدر أمني في حديث لـ ، بأن "قوة أمنية تحركت فور تلقيها بلاغاً عن تعرض عاملة من الجنسية الإثيوبية لاعتداء جسدي عنيف من قبل مستخدمتها (المرأة) وبالاشتراك مع صاحب شركة العمالة التي استقدمتها".وأضاف المصدر أن "الاعتداء أسفر عن إصابة العاملة بجروح وكدمات شديدة في اليدين والساقين، ما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وأكد المصدر أنه "تم توقيف المتهمين واقتيادهما إلى المركز الأمني المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، تمهيداً لعرضهما على القضاء".