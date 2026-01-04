خطة امنية كبيرة مع بداية 2026 في العراق

وقال المحمداوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "ضمن عمل كبير برؤية ثاقبة أكملت القيادة خلال عام 2025 تسليم ملف ست محافظات الى ، بالإضافة إلى "، مبيناً أن "الرؤية لعام 2026 هي إكمال تسلم مراكز المدن لمحافظتي وصلاح الدين وبعض المناطق الأخرى".وأضاف "على ضوء المعطيات والتطورات يتم الاتفاق على محافظات معينة، ويعد هذا إنجازاً استراتيجياً أولًا، إذ أعطى للجيش مرونة أن يتفرغ لواجبه وتتحرر فرق كاملة، وأيضاً جعل وزارة الداخلية بمحك مع المسؤولية والوقوف عند استعداداتها"، مؤكداً أن "المحافظات المستلمة تشهد استقراراً أمنياً كبيراً".وأشار إلى أن "هناك تخطيطاً لعام 2026 وفق رؤية القائد العام والقيادات الأمنية، أولاً تقليل من عسكرة وحشد العسكرة بالمدن وتواجدها وتقليل أو إنهاء السيطرات، وكذلك إكمال تسليم ملف المدن التي تم الاتفاق عليها بين وزارتي الداخلية والدفاع ومستشارية "، لافتاً إلى أن "العام الحالي سيشهد تسلم مدناً أخرى".