نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الدورة الحالية أصعب.. علينا الحذر والعمل بهدوء
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552066-639031333997745051.jpg
خطة امنية كبيرة مع بداية 2026 في العراق
أمن
2026-01-04 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلن نائب
قائد العمليات المشتركة
، الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
، اليوم الأحد، أن خطة عام 2026 تتضمن تسلم مراكز محافظتي
الأنبار
وصلاح الدين الى
وزارة الداخلية
.
وقال المحمداوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، "ضمن عمل كبير برؤية ثاقبة أكملت القيادة خلال عام 2025 تسليم ملف ست محافظات الى
وزارة الداخلية
، بالإضافة إلى
قيادة منطقة سامراء
"، مبيناً أن "الرؤية لعام 2026 هي إكمال تسلم مراكز المدن لمحافظتي
الأنبار
وصلاح الدين وبعض المناطق الأخرى".
وأضاف "على ضوء المعطيات والتطورات يتم الاتفاق على محافظات معينة، ويعد هذا إنجازاً استراتيجياً أولًا، إذ أعطى للجيش مرونة أن يتفرغ لواجبه وتتحرر فرق كاملة، وأيضاً جعل وزارة الداخلية بمحك مع المسؤولية والوقوف عند استعداداتها"، مؤكداً أن "المحافظات المستلمة تشهد استقراراً أمنياً كبيراً".
وأشار إلى أن "هناك تخطيطاً لعام 2026 وفق رؤية القائد العام والقيادات الأمنية، أولاً تقليل من عسكرة وحشد العسكرة بالمدن وتواجدها وتقليل أو إنهاء السيطرات، وكذلك إكمال تسليم ملف المدن التي تم الاتفاق عليها بين وزارتي الداخلية والدفاع ومستشارية
الأمن الوطني
"، لافتاً إلى أن "العام الحالي سيشهد تسلم مدناً أخرى".
خطة امنية داخل المدن العراقية مع حلول 2026
11:59 | 2025-12-31
11:59 | 2025-12-31
بداية 2026.. تحذير من تسجيل نشاط زلزالي قوي
12:36 | 2025-12-31
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
02:45 | 2025-11-22
انخفاض أسعار الذهب في العراق مع بداية الأسبوع
05:36 | 2025-10-25
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
محليات
28.66%
09:43 | 2026-01-04
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
09:43 | 2026-01-04
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
محليات
26.7%
02:38 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
اقتصاد
22.94%
08:51 | 2026-01-03
02:38 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
اقتصاد
22.94%
08:51 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
08:51 | 2026-01-03
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
اقتصاد
21.69%
02:36 | 2026-01-04
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
02:36 | 2026-01-04
المزيد
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
10:30 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
القبض على شبكة دولية للمخدرات في النجف
10:37 | 2026-01-04
10:37 | 2026-01-04
بأمر من الشمري.. تكليف اللواء عدي علي ناصر مديراً للأدلة الجنائية
07:41 | 2026-01-04
08:02 | 2026-01-04
بأمر من الشمري.. تكليف اللواء عدي علي ناصر مديراً للأدلة الجنائية
07:41 | 2026-01-04
بأسلوب "البالونات".. قوات الحدود تحبط تهريب ربع مليون حبة مخدرة غربي الأنبار
06:22 | 2026-01-04
من ايران ودول اخرى.. نصف مليون شخص شاركوا بمسيرة "ذكرى استشهاد سليماني" في مقبرة كرمان
05:07 | 2026-01-04
السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الانبار ضبط بحوزته "ربع مليون حبة"
04:43 | 2026-01-04
