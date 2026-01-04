القبض على شبكة دولية للمخدرات في النجف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بجهود استخبارية ومتابعة حثيثة، تمكنت مفارز لشؤون والمؤثرات العقلية من القبض على شبكة دولية تتالف من 3 اشخاص وضبط 2 كغم من المواد المخدرة في ".وأضافت "كما تم القاء لقبض على 4 متهمين وضبط 2 كغم و150 غم من المواد المخدرة في "، موضحة ان "هذه العمليات نفذت وفقا للموافقات القانونية الأصولية والتنسيق العالي مع الجهات المختصة".