الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
قضية التحرش الجماعي تتوسع.. الفتاة قدمت شكوى والامن الوطني "يصطاد" المتورطين
أمن
2026-01-05 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,518 شوهد
السومرية
نيوز-امن
يترقب العراقيون تطورات جديدة في قضية التحرش الجماعي في
البصرة
، حيث باشر جهاز الامن الوطني بتحقيق معمق مع امتلاكه "بيانات دقيقة عن المتورطين بالحادثة"، وذلك بعد اقدام الفتاة على تقديم شكوى رسمية، الامر الذي قد يوسع الموضوع ويزيد عدد المعتقلين ولا يقتصر على "رد الفعل" الذي طال 17 متهما فقط.
وقال مصدر مسؤول في الامن الوطني ان مديرية الامن الوطني في
البصرة
فتحت تحقيقا معمقا في قضية التحرش الجنسي الجماعي بحق فتاة بصرية، مشيرا الى ان الفتاة تقدَّمتْ بشكوى رسميَّةٍ لدى مديريَّة الأمن الوطنيِّ بالمحافظة، مطالبةً الجهات الأمنيَّة والقضائيَّة باتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ وعقابيَّةٍ بحقِّ المعتدين الذين استغلّوا التجمّعات البشريَّة للاعتداء عليها، وتسبَّبوا في تشويه سمعتها بشكلٍ متعمّدٍ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأكّد المصدر بحسبما نقلت عنه الصحيفة، أنَّ "الجهاز يمتلك بياناتٍ دقيقةً عن الحادثة والمتورِّطين فيها"، مشيراً إلى "إلقاء القبض على عددٍ من المعتدين، بينما تستمرّ التحرّيات لرصد كلِّ مَنْ تورَّط في هذه الجريمة والقبض عليه، لضمان محاسبتهم على وفق القانون وحماية المجتمع من هذه السلوكيات المنفلتة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
