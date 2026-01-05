قضية التحرش الجماعي تتوسع.. الفتاة قدمت شكوى والامن الوطني "يصطاد" المتورطين

وقال مصدر مسؤول في الامن الوطني ان مديرية الامن الوطني في فتحت تحقيقا معمقا في قضية التحرش الجنسي الجماعي بحق فتاة بصرية، مشيرا الى ان الفتاة تقدَّمتْ بشكوى رسميَّةٍ لدى مديريَّة الأمن الوطنيِّ بالمحافظة، مطالبةً الجهات الأمنيَّة والقضائيَّة باتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ وعقابيَّةٍ بحقِّ المعتدين الذين استغلّوا التجمّعات البشريَّة للاعتداء عليها، وتسبَّبوا في تشويه سمعتها بشكلٍ متعمّدٍ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكّد المصدر بحسبما نقلت عنه الصحيفة، أنَّ "الجهاز يمتلك بياناتٍ دقيقةً عن الحادثة والمتورِّطين فيها"، مشيراً إلى "إلقاء القبض على عددٍ من المعتدين، بينما تستمرّ التحرّيات لرصد كلِّ مَنْ تورَّط في هذه الجريمة والقبض عليه، لضمان محاسبتهم على وفق القانون وحماية المجتمع من هذه السلوكيات المنفلتة".