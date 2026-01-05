قدرها (135) ألف دولار.. النزاهة تضبط موظفا بتهمة تلقي رشوة في وزارة الكهرباء

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريق شعبة الضبط والتحرّي في ، وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في المُحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة ونصب كمينٍ مُحكمٍ في مدينة ، من ضبط مُوظَّفٍ مُنسَّبٍ للعمل في مكتب وزير الكهرباء بعد تسلُّمه مبلغ (١٣٥,٠٠٠) ألف دولارٍ امريكيٍّ (رشوة) من مُوظَّفٍ آخر يعمل في مُديريَّة نقل الطاقة الكهربائيَّـة في ؛ لقاء وعدٍ بمنحه منصباً وظيفياً".وأضافت إنَّ "عمليَّة الضبط نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ أصوليَّةٍ صادرةٍ عن قاضي في قضايا النزاهة في مُحافظة ديالى، وفقاً لأحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات"، لافتةً إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار القاضي المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".