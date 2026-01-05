الإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات في النجف الأشرف

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين ضبطت بحوزتهم كمية تقدر بنحو 2 كيلوغرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة، بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدرت هذه الأحكام بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات ضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من القانون نفسه.