القضاء يكشف احصائية جديدة للمطلق سراحهم بقانون العفو

وذكر إعلام ملجس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (40275) أربعين ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً إلى (162084) مائة واثنين وستين ألفاً وأربعة وثمانين شخصاً".وتابع، ان "المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (86,527,711,627) ستة وثمانين ملياراً وخمسمائة وسبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ديناراً".