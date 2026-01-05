مكافحة الإرهاب يعلن القبض على 138 إرهابيا

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "حصاد الفعاليات المنفذة لجهاز مُكافحة الإرهاب للفترة من 1 /1/ 2025 ولغاية 31 /12/ 2025 جاءت كالاتي:عدد الفعاليات المنفذة (320)عدد المُلقى القبض عليهم (138) ارهابيعدد قتلى العدو (20) ارهابيتدمير مأوى (363)