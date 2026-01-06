المال يدفع شخصين لارتكاب جريمة قتل في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بعد ورود إخبار إلى قسم شرطة بوجود شخص مصاب بطلق ناري في منطقة ، حيث جرى نقله من قبل دوريات النجدة إلى المستشفى، توجهت المفارز إلى محل الحادث، وتبيّن أن الحادث نجم عن مشاجرة بسبب خلاف ، أقدم خلالها الجاني على إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص ومقتل آخر داخل إحدى الشقق السكنية".وذكرت "تم تشكيل فريق عمل متكامل من شرطة ، والجهد الفني، وبالتنسيق مع الجهات الاستخبارية المختصة، لمتابعة مجريات الحادث وكشف ملابساته"، لافتة اﻟﻰ ان "التحقيقات الأولية اظهرت تورط شخص آخر القي القبض عليه لقيامه بمساعدة الجاني من خلال نقل الجثة بواسطة عجلة المجنى عليه، إضافة إلى محاولة إخفاء معالم الجريمة عبر تنظيف موقع الحادث".وبينت انه "بعد تعميم أوصاف العجلة، تمكنت دوريات النجدة من ضبطها وبداخلها الجثة في إحدى مناطق العاصمة "، مؤكدة انه "بمتابعة ميدانية، تم تحديد مكان تواجد الجاني في احد مناطق في العاصمة بغداد والقي القبض عليه بوقت قياسي، وضبط عجلة أخرى استخدمت في عملية الهروب، إضافة إلى العثور على سلاح الجريمة داخلها".وتابعت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية".