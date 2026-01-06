مجهولون يغتالون مدنياً في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني بالقرب من احد الجسور ضمن قضاء الكحلاء في ما اسفر عن مقتله في الحال".وأضاف، ان " هناك تجري عملية بحث عن الجناة".