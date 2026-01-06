ميسان.. إجراءات أمنية جديدة بينها حظر مؤقت للتجوال

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتطبيق إجراءات أمنية جديدة بينها حظر مؤقت للتجوال بعد الأحداث الأخيرة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "نتيجة الاحداث الاخيرة الحاصلة في ميسان فرض حظر للتجوال مع اغلاق مداخل ومخارج من الساعة 12 من هذه الليلة حتى السادسة فجراً".

وأضاف المصدر انه "سيتم السماح فقط للحالات الطارئة بالدخول والمغادرة"، كاشفا أنه "من المحتمل أن تشن القوات الامنية حملة امنية بحثاً عن المطلوبين والمتسببين بالنزاعات العشائرية".

وشهدت ميسان خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث الأمنية بينها اندلاع نزاع عشائري في المحافظة.