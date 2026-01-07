"الإعدام" يخفض الدكَة العشائرية 97%

وقال المدير العامُّ لشؤون العشائر في الوزارة اللواء الحقوقي إنَّ "الإجراءات الرادعة للوزارة، التي تضمَّنتْ القبض الفوريَّ على مرتكبي "الدكة العشائريَّة"، أسهمتْ بشكلٍ كبيرٍ في تقليص هذه الظاهرة، وقد تكاد تكون معدومةً في بعض المحافظات".وأضاف أنَّ "قرار المشرِّع العراقيِّ ضمن المادّة (2) من رقم (13 لسنة 2005) ساعد على الحدِّ من مثل هذه الممارسات، إذ أصبحتْ جريمةً يُعاقَب عليها بالإعدام أو المؤبّد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.