عراقيون مختطفون في إيران بلا تدخل.. لماذا لا تكرر المخابرات عملية تحرير نفذتها في سوريا قبل شهرين؟

وتنشغل وسائل الاعلام منذ يوم امس بقضية الشاب حسن من أهالي ، الذي ظهر في مقطع فيديو جالسا بينما يقف خلفه شخص يرتدي الملابس السوداء ويضع على رقبة حسن في ، ويطالب ذويه بدفع فدية قدرها 40 الف دولار، فيما كشفت عائلة حسن ان "نسيب حسن"، ويدعى عباس، والموقوف الان في قضية مخدرات في ، لديه تعاملات مع إيرانيين بقضايا مخدرات ويطلبونه أموال، ويتهمون هذه الأطراف بانهم هم من خطفوا حسن كرهينة مقابل حصولهم على أموال.في ذات السياق، كشفت عائلة أخرى ان ابنهم ويدعى وسام أيضا مختطف في ايران ويطالب المختطفون ذويه بفدية قدرها 20 الف دولار.وبينما تتصاعد المناشدات يقول أهالي المختطفين ان الإجراءات المطالبين بها تمر بفترات طويلة وروتينية حيث يجب تسجيل شكوى في القنصلية الإيرانية وتمر القضية بسلسلة مراجع طويلة، لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يحيط بالمختطفين.بالمقابل، يستذكر العراقيون عملية نفذها في شهر أكتوبر الماضي عندما حرر 5 عراقيين تم اختطافهم من عصابات طالبت بفدية في ، حيث تم تحريرهم بالتنسيق مع في سوريا، وسط تساؤلات عن سبب عدم تكرار نفس الامر مع الجانب الإيراني لتحرير المختطفين العراقيين.