مقتل وإصابة شخصين إثر مشاجرة مسلحة شرقي بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن "مشاجرة عنيفة اندلعت بين مجموعة من الأشخاص ضمن منطقة جميلة، لم تُعرف أسبابها بعد، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة".وأضاف المصدر أن "إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث فوراً وبدأت بعملية ملاحقة للمتسببين الذين فروا إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".