وفاة نزيل داخل سجن البصرة المركزي

وذكر المصدر، لـ ، أن "النزيل من مواليد عام 1980، من سكنة ، ومحكوم بالسجن لمدة 15 سنة وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)".وأشار إلى أن "النزيل كان يعاني من مشاكل صحية، وقد تدهورت حالته داخل السجن، ما أدى إلى وفاته".