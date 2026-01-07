تزايد التوتر في ميسان.. وحظر التجوال يتوسع لليوم الثاني

وبحسب مصادر محلية، فإن الأيام التي أعقبت الحادثة شهدت حوادث إطلاق نار متفرقة استهدفت منازل تعود لعناصر من فصائل مختلفة، وقعت في ساعات متأخرة من الليل، دون تسجيل إصابات، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفع السلطات المحلية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.حظر تجوال وانتشار أمني مكثفعلى إثر تلك التطورات، فُرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة يومين، في خطوة تهدف إلى احتواء الموقف ومنع تفاقم الأحداث، بالتزامن مع انتشار أمني واسع شمل مركز مدينة وعدداً من الأقضية والنواحي.وأكدت المصادر أن "الخطة الأمنية تضمنت استقدام قوات أمنية من خارج المحافظة لدعم القوات المحلية، وتعزيز السيطرة على المناطق التي شهدت توتراً، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والدوريات الراجلة والآلية".الأهالي يطالبون بالأمن والاستقرارفي المقابل، عبّر أهالي عن قلقهم من تكرار حوادث العنف الليلي، مطالبين "الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية بـفرض الأمن والاستقرار، ومنع استخدام السلاح خارج إطار الدولة، ومحاسبة المتورطين في أي أعمال تهدد السلم المجتمعي".ويرى مواطنون أن "المحافظة، التي عُرفت خلال السنوات الماضية بحالة من الاستقرار النسبي، لا تحتمل الدخول في دوامة صراعات مسلحة أو تصفيات متبادلة"، داعين جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل".رسالة منوفي خضم هذه التطورات، وجّه زعيم السيد ، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أهالي ، حذّر فيها مما وصفهم بـ"الوقحين"، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم الانجرار خلف المخططات التي تستهدف أمن المحافظة.وقال ، في رسالة ألقاها مبعوثه السيد حازم تابعته ، "نشكر أهالي العمارة، وهم كما عهدناهم محبون لوطنهم ويتحلون بالحكمة والحنكة، ولا ينجرون خلف مخططات الميليشيات الوقحة التي أغاضتها محبة ميسان للوطن وآل ، والشكر موصول لقواتنا الأمنية الوطنية لحفظ الأمن والسلام وعلى الجميع التعاون معهم".وأضاف "أكرر ليس على الوقحين اختبار صبرنا، فأخلاقنا تناقض أخلاقكم، ولنا ديننا ولكم دينكم، ولنا حسيننا ولكم يزيدكم، ولنا الآخرة ولهم قعر الدنيا، والسلام المحب لكم".ترقب وحذروتسود حالة من الترقب والحذر في الشارع الميساني، بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الأمنية خلال الأيام المقبلة، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن الهدف الأساسي هو إعادة الاستقرار ومنع أي تصعيد قد ينعكس سلباً على حياة المواطنين.