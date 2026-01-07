تزايد التوتر في ميسان.. وحظر التجوال يتوسع لليوم الثاني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552364-639033982206160405.jpeg
تزايد التوتر في ميسان.. وحظر التجوال يتوسع لليوم الثاني
أمن
2026-01-07 | 10:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
863 شوهد
السومرية
نيوز-محلي
تشهد
محافظة ميسان
توتراً أمنياً ملحوظاً عقب مقتل القيادي في التيار الصدري حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج"، في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو اضطرابات أوسع، وسط مطالب شعبية بفرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الأيام التي أعقبت الحادثة شهدت حوادث إطلاق نار متفرقة استهدفت منازل تعود لعناصر من فصائل مختلفة، وقعت في ساعات متأخرة من الليل، دون تسجيل إصابات، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفع السلطات المحلية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.
حظر تجوال وانتشار أمني مكثف
على إثر تلك التطورات، فُرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة يومين، في خطوة تهدف إلى احتواء الموقف ومنع تفاقم الأحداث، بالتزامن مع انتشار أمني واسع شمل مركز مدينة
العمارة
وعدداً من الأقضية والنواحي.
وأكدت المصادر أن "الخطة الأمنية تضمنت استقدام قوات أمنية من خارج المحافظة لدعم القوات المحلية، وتعزيز السيطرة على المناطق التي شهدت توتراً، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والدوريات الراجلة والآلية".
الأهالي يطالبون بالأمن والاستقرار
في المقابل، عبّر أهالي
ميسان
عن قلقهم من تكرار حوادث العنف الليلي، مطالبين "الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية بـفرض الأمن والاستقرار، ومنع استخدام السلاح خارج إطار الدولة، ومحاسبة المتورطين في أي أعمال تهدد السلم المجتمعي".
ويرى مواطنون أن "المحافظة، التي عُرفت خلال السنوات الماضية بحالة من الاستقرار النسبي، لا تحتمل الدخول في دوامة صراعات مسلحة أو تصفيات متبادلة"، داعين جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل".
رسالة من
السيد مقتدى الصدر
وفي خضم هذه التطورات، وجّه زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد
مقتدى الصدر
، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أهالي
محافظة ميسان
، حذّر فيها مما وصفهم بـ"الوقحين"، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم الانجرار خلف المخططات التي تستهدف أمن المحافظة.
وقال
السيد الصدر
، في رسالة ألقاها مبعوثه السيد حازم
الأعرجي
تابعته
السومرية نيوز
، "نشكر أهالي العمارة، وهم كما عهدناهم محبون لوطنهم ويتحلون بالحكمة والحنكة، ولا ينجرون خلف مخططات الميليشيات الوقحة التي أغاضتها محبة ميسان للوطن وآل
الصدر
، والشكر موصول لقواتنا الأمنية الوطنية لحفظ الأمن والسلام وعلى الجميع التعاون معهم".
وأضاف "أكرر ليس على الوقحين اختبار صبرنا، فأخلاقنا تناقض أخلاقكم، ولنا ديننا ولكم دينكم، ولنا حسيننا ولكم يزيدكم، ولنا الآخرة ولهم قعر الدنيا، والسلام المحب لكم".
ترقب وحذر
وتسود حالة من الترقب والحذر في الشارع الميساني، بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الأمنية خلال الأيام المقبلة، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن الهدف الأساسي هو إعادة الاستقرار ومنع أي تصعيد قد ينعكس سلباً على حياة المواطنين.
ولليوم الثاني على التوالي أعلنت
قيادة شرطة محافظة ميسان
، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال من الـ11 مساءً حتى صباح الغد.
وذكر بيان للقيادة، ورد لـ
السومرية
نيوز، "إلى المواطنين الكرام في محافظة ميسان، بأمر وتوجيه
قيادة عمليات ميسان
، تقرر فرض حظر التجوال اعتبارا من الساعة الـ11 مساءً ولغاية الساعة السادسة من اليوم التالي في عموم المحافظة".
وبحسب البيان، "يشمل ذلك الأشخاص والعجلات، ويُستثنى من ذلك القوات الأمنية والحالات الطارئة فقط".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السوداني: لن نفرض حظراً للتجوال يوم الاقتراع
06:32 | 2025-11-08
تزايد أعداد الناخبين في محافظة الأنبار مع استمرار عملية الاقتراع
07:27 | 2025-11-11
تزايد تأخير الرحلات الجوية في أمريكا جراء الإغلاق الحكومي
15:15 | 2025-11-08
النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي
00:46 | 2025-12-03
ميسان
توتر
قيادة شرطة محافظة ميسان
التيار الوطني الشيعي
قيادة عمليات ميسان
السيد مقتدى الصدر
الأجهزة الأمنية
التيار الوطني
السومرية نيوز
محافظة ميسان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
محليات
39.16%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
محليات
27.23%
00:47 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
اقتصاد
16.95%
02:41 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
02:41 | 2026-01-07
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
محليات
16.66%
05:08 | 2026-01-06
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
05:08 | 2026-01-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
اخترنا لك
ميسان.. حظر تجوال من الـ11 مساءً حتى صباح الغد
10:12 | 2026-01-07
وفاة نزيل داخل سجن البصرة المركزي
07:26 | 2026-01-07
مقتل وإصابة شخصين إثر مشاجرة مسلحة شرقي بغداد
03:25 | 2026-01-07
عراقيون مختطفون في إيران بلا تدخل.. لماذا لا تكرر المخابرات عملية تحرير نفذتها في سوريا قبل شهرين؟
02:57 | 2026-01-07
"الإعدام" يخفض الدكَة العشائرية 97%
01:40 | 2026-01-07
ميسان.. إجراءات أمنية جديدة بينها حظر مؤقت للتجوال
15:45 | 2026-01-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.