جميعهم شنقوا انفسهم.. انتحار امرأة ومراهقة ورجل بمناطق متفرقة في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل ٣ حالات انتحار خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة ".وأوضح أن "الحالة الأولى، هي انتحار امراة باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلقة في سقف غرفتها داخل منزلها ضمن ".وأشار الى ان "الحالة الثانية هي انتحار فتاة تولد ٢٠٠٩ باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق في سقف غرفتها داخل منزلها ضمن منطقة الحرية".اما الحالة الثالثة، فهي انتحار شخص يعمل منتسب في باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل مجمع بسمايا السكني، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحالات الثالثة لمعرفة الملابسات والأسباب".