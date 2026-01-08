الاستخبارات تطيح باثنين إرهابيين في بغداد وصلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز أنه، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة (6 و21) من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين شمالي العاصمة وفي ".وتابعت أن "المتهمين صدرت بحقهما مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من ، حيث جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية تعهدها للشعب العراقي بمواصلة القضاء على ما تبقى من الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم، لضمان حفظ أمن الوطن والمواطن.