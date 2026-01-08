في بغداد.. اعتقال متهم بمضايقة سائح أجنبي

أعلنت ، مساء الخميس، عن اعتقال متهم بمضايقة سائح أجنبي في العاصمة .



وقالت الوزارة في بيان، "في إطار جهودها الرامية إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق والزوار، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأفراد المشتبه في تورطه بحادثة مضايقة سائح أجنبي".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت عقب تداول مقطع فيديو على يُظهر قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة السائح المذكور في جنوب العاصمة ".

ولفتت الى أنه "على الفور، شكلت فريق عمل أمني مشترك من ، الذي باشر عمليات بحث وتحري مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم الظاهرين في التسجيل واعتقاله في وقت قياسي"، مضيفة "تم تسليم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".