في بغداد.. اعتقال متهم بمضايقة سائح أجنبي
أمن
2026-01-08 | 14:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
443 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، مساء الخميس، عن اعتقال متهم بمضايقة سائح أجنبي في العاصمة
بغداد
.
وقالت الوزارة في بيان، "في إطار جهودها الرامية إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق
المقيمين
والزوار، تمكنت
قوات الشرطة الاتحادية
من إلقاء القبض على أحد الأفراد المشتبه في تورطه بحادثة مضايقة سائح أجنبي".
وأضافت أن "عملية القبض جاءت عقب تداول مقطع فيديو على
وسائل التواصل الاجتماعي
يُظهر قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة السائح المذكور في
منطقة جسر ديالى
جنوب العاصمة
بغداد
".
ولفتت الى أنه "على الفور، شكلت
قيادة الشرطة الاتحادية
فريق عمل أمني مشترك من
اللواء الرابع
، الذي باشر عمليات بحث وتحري مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم الظاهرين في التسجيل واعتقاله في وقت قياسي"، مضيفة "تم تسليم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
