الحشد الشعبي يباشر بتنفيذ خطة تأمين الزيارة الرجبية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " في باشرت بتنفيذ الخطة التنظيمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية بالتعاون مع القوات الأمنية في العاصمة ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى حفظ الأمن وتوفير الأجواء الآمنة للزائرين".وأضافت ان "الخطة شملت إشراك (12) لواءً وفوجين من القيادة، إلى جانب المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، حيث انتشرت القوات على مسافة مسك بلغت (168) كيلومترًا، بما يضمن تغطية جميع المحاور والمسارات المؤدية إلى أماكن الزيارة"، موضحة ان "الواجب الأمني تضمن انتشار القوات على (11) فلترًا للتفتيش، بهدف تعزيز الإجراءات ، وتنظيم حركة الزائرين، ومنع أي خروقات أمنية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة".