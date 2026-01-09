خلافات تدفع شخصا على قتل والده في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "خلافات حدثت بين ابن ووالده في منطقة السيافية الواقعة ، دفعت الابن الى قتل والده باستخدام سلاح مسدس".وأضاف المصدر ان "الابن فر الى جهة مجهولة فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا بالحادث"، مشيرا الى ان "تلك القوات تواصل البحث عن الجاني".