العثور على جثة شاب بعد فقدانه ليلة أمس في الأنبار



ـ امني



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، العثور على جثة شاب كان قد فُقد ليلة أمس في .



وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "الشاب الكرطاني عُثر عليه مقتولاً بعد فقدانه ليلة أمس".



وتابع أن "الشاب فُقد بعد خروجه من داره في بمحافظة ". وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "الشاب الكرطاني عُثر عليه مقتولاً بعد فقدانه ليلة أمس".وتابع أن "الشاب فُقد بعد خروجه من داره في بمحافظة ".