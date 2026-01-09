وزير الداخلية يلغي عقوبة التوبيخ ويوجه باتباع الإجراءات القانونية للترقيات



أصدر ، ، توجيها رسميا يقضي بإلغاء عقوبة التوبيخ المفروضة على بعض الضباط، موكدا على ضرورة عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.



وجاء التوجيه، وفق وثيقة وردت لـ ، مع التأكيد على أهمية التقيّد بالسياقات والإجراءات الإدارية الصحيحة عند تقديم طلبات الترقية، من خلال سلسلة المراجع الرسمية، وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة.